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26 февраля 202019:58

Спад сланцевой нефтедобычи неизбежен на фоне падения цен на нефть

Global Look Press

Сектор сланцевой нефтедобычи США показывает признаки замедления, поскольку добыча в основных месторождениях сланцевой нефти за пределами Пермского месторождения сокращается.

Этот сектор уже некоторое страдает из-за финансового стресса. В FT отмечают, что «после нападения Японии на Перл-Харбор в декабре 1941 года», акции нефте- и газодобывающих компаний в США показывают максимально плохие результаты в S&P 500 по сравнению с остальным рынком.

Давление влияет на бурение и добычу. Судя по последнему отчету EIA о производительности буровых работ, добыча во всех основных сланцевых месторождениях за пределами Перми начала снижаться, даже ожидаемый рост Пермского месторождения в марте — это часть темпов роста, наблюдаемых в хорошие дни 2018 года.

Даже несмотря на это, эффект от коронавируса, вероятно, еще не коснулся производственных данных. На то, чтобы произошли сдвиги в бурении и количестве буровых установок часто уходит несколько месяцев после существенного изменения цен, поэтому в предстоящие месяцы может произойти еще одно падение. С падением WTI до $50 за баррель многие компании в сфере сланцевой нефтедобычи терпят убытки.

Бурильщики «очень чувствительны к ценовым колебаниям», как отмечает JBC Energy в отчете в середине февраля. Компания снизила прогноз роста добычи сланцевой нефтедобычи до 760 тыс. баррелей в сутки в 2020 году, на 120 тыс. баррелей в сутки меньше, чем прогнозировалось ранее.

Сохраняется вечная проблема ОПЕК+, связанная с попытками сбалансировать рынок нефти, но после многих лет борьбы со сланцевиками в США проблема больше не связана с Пермским или Баккеновским месторождениями.

«За последние 5 лет рост добычи нефти в США стал основным нарушением баланса рынка ОПЕК, — пишет Standard Chartered. В 2020 году все не так, спрос является основной движущей силой дисбаланса, а рост производства в США замедляется».

По данным Standard Chartered, рост сланцевой нефтедобычи в США в этом году составил 0,6 млн баррелей в сутки, а в 2021 году — 0,55 млн баррелей в сутки, «что меньше половины роста в 2019 году на 1,237 млн ​​баррелей в сутки».

Инвестиционный банк отметил: «Наибольшее замедление ожидается в Техасе, где мы прогнозируем рост производства на 309 тыс. баррелей в день в 2020 году по сравнению с 644 тыс. баррелей в день в 2019 году». Аналитики банка говорят, что многие эксперты и инвесторы придерживаются мнения о резком замедлении, и что «все показатели говорят о дальнейшем падении роста».

Стоит отметить, что эти цифры роста — годовые показатели, среднее значение за 2020 год должно увеличиться относительно 2019 года, даже если рост производства полностью остановится в будущем. Годовые показатели скрывают значительное замедление, которое началось несколько месяцев назад и продолжается.

Morgan Stanley отмечает, что некоторые крупнейшие сланцевые бурильщики подняли дивиденды. Инвестиционный банк воспринял это как признак замедления добычи нефти. В надежде остановить отток инвесторов из энергетического сектора, крупные E & P, такие как Devon Energy и Pioneer Natural Resources, увеличили свои дивиденды.

«Мы считаем сдвиг в сторону более высоких дивидендов конструктивным не только для сектора…, но и для макроэкономики, поскольку это должно ограничить потенциал роста производства в США в случае роста цен на нефть», — пишет инвестиционный банк.

Между тем, газовые бурильщики испытывают давление. Цены на природный газ в США ниже $2/MMBtu, лишь немногие газовые компании могут получить прибыль.

«Мне трудно понять, почему отрасль сегодня выходит на рынок», — заявил в пятницу аналитик компании Cabot Oil & Gas Дэн Дингс. Я думаю, необходима рационализация на неустойчивом рынке с его неустойчивыми балансами».

В марте Cabot планирует приостановить работу одной из своих буровых установок и говорит, что производство снизится на 3% в I квартале по сравнению с IV кварталом.

EIA ожидает, что добыча сланцевого газа в Аппалачи продолжит падать. Она может упасть на 200 млн кубических футов в день в марте.

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