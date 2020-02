Джокович – о Шараповой: Мария – великий боец, она может собой гордиться

Первый номер мирового рейтинга ATP Новак Джокович прокомментировал решение Марии Шараповой завершить спортивную карьеру. Сербский теннисист отдал должное карьере 32-летней россиянки и ее заслугам в теннисе.

"Хотел бы, чтобы каждый на стадионе поаплодировал Марии за ее карьеру. Он этого точно заслуживает, — заявил Джокович после выхода в четвертьфинал турнира в ОАЭ. – Мария – великий боец".

Class from @DjokerNole 👏



The World No.1 pays tribute to @MariaSharapova.



🎥: @TennisTV | @DDFTennis pic.twitter.com/ddoLThIVDD