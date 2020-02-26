Джокович – о Шараповой: Мария – великий боец, она может собой гордиться

Первый номер мирового рейтинга ATP Новак Джокович прокомментировал решение Марии Шараповой завершить спортивную карьеру. Сербский теннисист отдал должное карьере 32-летней россиянки и ее заслугам в теннисе.

"Хотел бы, чтобы каждый на стадионе поаплодировал Марии за ее карьеру. Он этого точно заслуживает, — заявил Джокович после выхода в четвертьфинал турнира в ОАЭ. – Мария – великий боец".

"Сила воли и желание позволили ей пройти через все испытания, выпадавшие ей. Особенно те, что были у нее в последние пять-шесть лет: травмы, операции, попытки вернуться и заиграть на желаемом уровне. Очень жаль, что она завершила карьеру с травмой. Но у нее сложилась замечательная карьера. Она может собой гордиться".

Напомним, что Шарапова объявила о завершении карьеры накануне, 26 февраля. За время своих выступлений в теннисе она пять раз становилась чемпионкой турниров категории "Большого шлема".