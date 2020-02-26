26 февраля 202021:58

Фигуристы Энберт и Забияко объявили о завершении спортивной карьеры

EPA

Серебряные медалисты Олимпийских игр 2018 года Александр Энберт и Наталья Забияко объявили о завершении спортивной карьеры. Причиной такого решения стали проблемы Александра со здоровьем.

Ранее Энберт приостановил карьеру из-за отсутствия у него медицинского допуска к соревнованиям. Медики не рекомендовали фигуристу резких перемен нагрузки, и позволили лишь аэробную нагрузку с невысоким пульсом – до 140 ударов в минуту.

С момента его объявления о паузе в карьере в октябре 2019 года ситуация со здоровьем спортсмена не изменилась. В итоге после шоу фигуристов в Москве Энберт и Забияко объявили свое решение.

"Друзья, к сожалению, нам приходится прощаться сегодня. Это был сложный путь, в начале которого для тебя самое важное – это титулы и медали. Ты гонишься за ними, но только по его окончании понимаешь, что самое важное – сам путь, пройденный тобой, и то, кем ты стал. Это было прекрасно. Я счастлив, что это было, и очень даль, что это заканчивается".

Энберт и Забияко выступали в парном катании с 2015 года. Помимо серебра Олимпиады-2018 фигуристы также завоевывали бронзу чемпионата Европы-2018, чемпионата мира-2019 и командного чемпионата мира-2019. Также они дважды выигрывали бронзу и единожды – серебро чемпионата России.

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