Еврокомиссия и коронавирус душат экономику Европы

Последний промах Еврокомиссии дает хорошее представление о том, что может пойти не так в реакции правительства на вспышку коронавируса.

Исполнительный орган ЕС считает, что экономике Европы грозит серьезный спад, поэтому разумно продолжать настаивать на финансовой дисциплине. Это можно назвать необычным чувством времени. Вскоре правительства будут вынуждены увеличить государственные расходы, чтобы справиться с экономическими последствиями того, что может привести к серьезному шоку со стороны предложения. Но Комиссия — сторонник давно дискредитированных правил, которые выглядят особенно неразумными в нынешних условиях.

Ситуация ухудшается: вице-президент Комиссии Валдис Домбровскис заявил, что на следующей неделе будет запущена процедура чрезмерного дефицита в отношении Румынии, дефицит которой «значительно выше 3% ВВП».

Вот тут нужно сделать паузу. В Румынии худшая система здравоохранения в Европе, если верить большинству рейтингов. ВОЗ ставит ее на 99-е место (из 100) в ранге систем здравоохранения в мире. Перед ней такие страны как Бенин, Иран, Алжир или даже Ливия.

В среду исполнительный орган ЕС опубликовал «зимний пакет» оценок экономической политики и рекомендаций для 27 стран-членов ЕС. Это смесь стратегических заявлений и советов, а также предупреждений для стран, далеких от финансовой дисциплины, а также похвала тем, кто придерживается этой линии.

А для Еврокомиссии нет ничего более важного, чем угрожающие санкции в отношении страны, поскольку ее бюджетный дефицит не соответствует правилам...

Что еще более абсурдно, Домбровскис за несколько минут до этого пытался убедить европейское мнение в том, что Комиссия «следит за последствиями коронавируса для экономики».

Возможно, сейчас не время для крупного скоординированного бюджетного стимулирования в общеевропейском масштабе. Сбои в цепочке поставок на фоне вспышки коронавируса нельзя решить за счет неизбирательных государственных расходов. Но, как отметил в среду главный экономист ОЭСР Лоуренс Бун, «первое направление действий — это расходы в секторе здравоохранения: обеспечение достаточного количества медицинского персонала, обеспечение его хорошей зарплатой и защитой».

И если предупреждение Домбровскиса Румынии в обычные времена могло иметь смысл, то теперь оно звучит абсурдно. В борьбы с коронавирусом стало очевидно, что некоторые страны будут более равноправны, чем другие. ЕС должен четко расставить приоритеты. Возможно, серьезные финансовые стимулы пока не нужны. Но это не повод заставлять нуждающиеся страны сокращать важнейшие расходы.