Амур не дремлет: Земля обрела новый естественный спутник

Новым естественным спутником помимо Луны обзавелась Земля. Еще одну луну обнаружили на небесном небосклоне астрономы Центра малых планет Смитсоновской астрофизической обсерватории. Спутником нашей планеты стал малый астероид 2020 CD3. Правда, новая луна из разряда мини — астероид имеет размеры от метра до 6 метров.

2020 CD3 относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, сообщает РИА Новости. Это так называемые квазиспутники Земли. У них очень сложная орбита. Интеграции орбит двух космических тел указывает на то, что астероид временно привязан силой тяготения к третьей планете Солнечной системы. Он летит с тем же периодом, что и Земля, не удаляясь от нее далеко, пояснил научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.

Этот спутник Земли не летает по круговой орбите вокруг планеты, как Международная космическая станция (МК), первый спутник или летал Юрий Гагарин.

Но специфическая орбита такого объекта приводит к тому, что на земной орбите они долго не живут, отмечает Шустов. Они могут несколько лет и даже несколько десятилетий сопровождать Землю, но затем Амуры бросают Землю.

В 2002 году у Земли было три квазиспутника, один из которых должен пробыть на орбите до 2179 года. В 2012 году был открыт 50-метровый астероид 2012 DA14. Он составил им компанию, но его орбита через год вновь стала подковообразной. Новый спутник появился у Земли в 2016 году.