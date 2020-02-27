Лига чемпионов. "Ювентус" на выезде проиграл "Лиону"

Во втором матче среды в 1/8 финала Лиге чемпионов французский "Лион" на своем поле принимал туринский "Ювентус". Футболисты хозяев смогли нанести гостям из Турина поражение с минимальным счетом 0:1.

Автором единственного гола матча в Лионе стал полузащитник Лука Тусар, забивший в ворота "Юве" на 31 минуте встречи. В оставшийся час игрового времени футболисты "Старой синьоры" неоднократно пытались сравнять счет, но их усилия голом не увенчались.

Ответный матч между "Лионом" и "Ювентусом" состоится 17 марта на туринском стадионе "Альянц".