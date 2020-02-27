В Румынии зафиксирован первый случай коронавируса

Государственный секретарь минздрава Румынии Хорациу Молдован сообщил о первом зарегистрированном случае заражения коронавирусом.

Представитель минздрава рассказал, что заболевший — пациент из уезда Горж. Его анализ был проверен в Бухаресте в Институте им. Матея Балша. В результате тест на коронавирус оказался положительным.

В настоящее время пациент находится под карантином, передает РИА Новости.

Тем временем МИД Румынии сделал заявление, что в стране с 18 по 22 февраля находился гражданин Италии, у которого по возвращению домой диагностировали коронавирус​​​. Выяснилось, что заболевший из уезда Горж контактировал с итальянским туристом.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Организация признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились почти 30 тысяч.