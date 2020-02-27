Круизный лайнер MSC Meraviglia не может пришвартоваться из-за гриппа на борту

Компания-владелец круизного лайнера MSC Meraviglia сообщила, что власти Ямайки, Каймановых островов и Мексики не выдали судну разрешения на высадку его пассажиров в своих портах из-за страха распространения коронавируса.

Причиной таким решениям послужила информация о гриппе у одного из членов экипажа, передает ТАСС.

Представитель компании уверил, что еще до прибытия в каждый порт местным органам здравоохранения и органам власти были предоставлены все подробные медицинские справки в соответствии с обычным протоколом. Медицинская документация свидетельствовала о единственном случае обычного сезонного гриппа типа A, выявленного у одного из членов экипажа. Но документы не были даже рассмотрены.