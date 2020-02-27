Коронавирус добрался до Бразилии. Нефть рухнула до минимума с начала 2019 г.

Цены на нефть марки Brent опустились ниже $53 — впервые с начала прошлого года. Обвальное падение котировок не прекращается. Каждое новое сообщение о распространении коронавируса в различных странах вызывает новую волну продаж. Это и неудивительно, ведь останавливается работа заводов, из-за запретов рушатся логистические цепочки, и мировая экономика рискует скатиться в рецессию.

По итогам среды потери на рынке нефти составили еще три процента, хотя в ходе сессии котировки пытались выйти на положительную территорию. Впрочем, сейчас они ушли еще ниже.

Вирус добрался уже и Бразилии. Основной индекс биржи в Сан-Паулу рухнул на 7% — максимальное падение за три года. Местная валюта на этом фоне успела обновить новый исторический минимум, и даже интервенции ЦБ не смогли полностью компенсировать падение. Реал потерял по итогам сессии чуть более 1%.

Тем временем на Уолл-стрит инвесторы снова спасаются бегством.

Любой подъем котировок они используют как возможность для выхода из фондовых активов. Именно так развивались события в прошедшую сессию. Сначала индексы росли, но под конец дня ушли в минус, и только Nasdaq завершил день в символическом плюсе.

Однако уже сегодня с открытия фьючерсы на американские индексы теряют более полупроцента. Всего же с начала недели падение составило почти 10%. Участники торгов надеются на поддержку от Федеральной резервной системы, однако Джером Пауэлл и его команда пока не спешат протягивать руку помощи.

Печатный станок работает, по сути, вхолостую. Баланс американского центробанка не растет. И хотя Федрезерв продолжает выкупать казначейские векселя за счет денежной эмиссии на $60 миллиардов в месяц, при этом банки в последнее время гасили кредиты репо, выданные в сентябре-декабре прошлого года.

“Сейчас можно только гадать, будет ли ФРС снижать ставку. Но я верю, что Фед будет делать все необходимое. Если чиновники считают, что экономика пострадает от вспышки вируса, ФРС снизит ставки прямо сейчас”, — поделился мнением с AP старший аналитик Bankrate.com Марк Хэмрик.

Более того, казначейство в свою очередь изымает деньги из системы рекордными темпами, увеличивая объем заимствований. За последние четыре недели Минфин США разместил облигации на $264,4 миллиардов, что в 52 раза выше показателя за январь. Ближайшее заседание регулятора состоится только 17-18 марта. И за это время рынки могут упасть еще сильнее.