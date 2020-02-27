Небензя: США игнорируют предложение России ввести мораторий на ДРСМД

США и их союзники игнорируют предложение России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России Василий Небензя. По его словам, подобные действия только подтверждают, что истинные причины разрушения ДРСМД никак не связаны с позицией и действиями Москвы, сообщает "Россия 24".

Говоря о другом договоре — "О сокращении стратегических наступательных вооружений", дипломат отметил, что Россия все еще ждет ответа от США на предложение продлить соглашение без предварительных условий