ЕС может ввести санкции против российских и китайских структур за кибератаки

Европейский союз может наложить санкции на российские и китайские организации, а также на нескольких физических лиц в связи с кибератаками, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Пять дипломатов, знакомых с ситуацией, заявили агентству, что переговоры по предложенным мерам начнутся уже на этой неделе. Процесс, который начнется с обсуждения между экспертами по кибербезопасности, может занять около двух месяцев, сказал один из дипломатов.

В отношении каких лиц могут быть введены санкции и в связи с какими инцидентами, не уточняется.

Этот шаг может стать первым случаем применения так называемого режима киберсанкций ЕС — набора мер, включающего запреты на поездки и замораживание активов.

Для введения санкций потребуется согласие всех 27 членов ЕС, что затрудняет принятие внешнеполитических решений.

Многие государства в ЕС не хотят ставить под угрозу отношения с Китаем, вторым по величине торговым партнером блока и крупным инвестором в некоторых странах. Некоторые члены Евросоюза стремятся к постепенной нормализации отношений с Россией, от которой во многом зависит энергоснабжение ЕС.