Просрочка по потребкредитам активно сокращается

Объем просроченных потребительских займов упорно снижается. Как сообщает ТАСС со ссылкой на бюро кредитных историй “Эквифакс”, в 2019 году объем таких долгов, просроченных более чем на 90 дней, опустился ниже 500 млрд рублей, по сравнению с показателями 2018 года. Снижение составило 7,6% с половиной процентов.

Схожую динамику демонстрирует также и доля неоплаченных долгов в общей сумме потребкредитов. На конец 2019 года она составила 11% процентов, против 14% годом ранее.

Такие позитивные результаты деятельности рынка займов эксперты объясняют повышением платежеспособности клиентов и более плотным сотрудничеством банков и коллекторских агентств. По словам директора НАПКА Бориса Воронина, очевидно, что банки стали уступать задолженность коллекторам на более ранних стадиях. Такая ситуация выгодна для коллекторского рынка.

"Вспомним 2015 год, когда просрочка резко взлетела вверх, тогда передачи увеличились, долгов стало существенно больше, однако реальных выплат стало меньше, так как у людей зачастую не хватало денег не то, что на выплату по кредиту, а на товары первой необходимости", — пояснил Воронин. Он отметил, что сейчас ситуация стабилизировалась. Конечно, просроченная задолженность говорит о финансовых трудностях, но клиенты решают их за 5-6 месяцев, после чего выплаты возобновляются.