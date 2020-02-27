Работа приморского фотографа попала на открытку приложения Сбербанка

Новая серия цифровых открыток появилась в разделе "Диалоги" приложения Сбербанка. Это совместная акция банка и Русского географического общества. На одну из открыток в приложении попала Приморская гора Читинза, — передают "Вести: Приморье".

В общей сложности в новой подборке шесть анимированных и озвученных фотографий из галереи конкурса "Самая красивая страна", сообщает ИА "Банки.ру", в их числе белый медведь с Земли Франца-Иосифа, лебеди Крыма и сова из московского Ботанического сада, горы Приморского края и Дагестана и северное сияние Нового Уренгоя.

Работа, на которой представлены горы Приморья называется "Веяния Рериха", автор известный приморский пейзажный фотограф Виталий Берков. Фотография была представлена на конкурсе РГО в номинация "Искусство дикой природы (арт-фото)" в 2019 году, на ней изображена Гора Скалистая (Читинза).

Отметим, что Виталий Берков профессиональный пейзажный фотограф, победитель и лауреат множества российских и международных фотоконкурсов: "Я в сердце изображения Nikon", "Epson — планета цвета", "Дикая природа России", "Самая красивая страна" и других. Автор первого фотоальбома проекта "Проникновение в Приморье".