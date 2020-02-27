У Киева есть план по перехвату Крыма "из ослабевших рук России"

У Киева есть план, сообщил вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. И это план по перехвату Крыма "из ослабевших рук России". План состоит из 12 пунктов. И 12 пункт — это как раз перехват Крымского полуострова. А вот как довести Россию до такого положения, это 11 пунктов до этого, на которых Кулеба предпочел не останавливаться.

При этом украинский вице-премьер напомнил, что в 2019 году Украина представила на Мюнхенской конференции по безопасности представила стратегию для мира в Донбассе. Она также включает в себя 12 шагов, сообщает РИА Новости. В 2021 году, надеется Кулеба, аналогичная стратегия появится и по Крыму.

Украинские политики неоднократно заявляли, что возвращение Крыма Киеву должно стать национальной идеей для Украины. Фактически же крымский вопрос для украинских политиков стал навязчивой идеей. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 26 февраля Дня сопротивления Крыма российской оккупации. Продать крымские земли США ранее призвал украинский военный Евгений Яранцев. Еще одна идея – воссоздать Великое княжество Литовское, присоединить к нему Польшу, Украину и часть России. С этой идеей выступил украинский журналист Айдер Муждабаев. Связать Крым к Украине при помощи троллейбусного маршрута до Керчи предлагал председатель госадминистрации Генического района Александр Воробьев.

Украина действительно может воссоединиться с Крымским полуостровом, но только если сама войдет в состав России, ответил на этот фонтан идей российский сенатор от Крыма Сергей Цеков.

"В реальной жизни никто не считает Крым украинским. Все уже по факту смирились, что Крым – это составная часть Российской Федерации. В голове у них вертится только вопрос о том, как что-то вырвать, выторговать у России и повысить свою значимость в глазах заокеанских кураторов, — пояснил такую активность вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков. — Поэтому и делаются различные несуразные заявления о существовании каких-то планов по возвращению полуострова".

По его мнению, Крым постепенно выходит из искусственно созданной изоляции, благодаря народной дипломатии, бытовым и бизнес-контактам.

Крым и Севастополь вернулись в состав России по результатам проведенного в 2014 года референдума. За возвращение в состав России проголосовали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. Вопрос Крыма закрыт окончательно, констатировал президент России Владимир Путин. С 2014 года Крым был надежно связан с Таманью при помощи Крымского моста. По нему осуществляется как железнодорожное, так и автомобильное сообщение.