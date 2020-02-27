Пресс-конференция Нурмагомедова и Фергюсона состоится 6 марта

Пресс-служба Ultimate Fighting Championship анонсировала официальную пресс-конференцию, посвященную главному поединку турнира UFC 249 между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

Пресс-конференция состоится в четверг, 6 марта, в Лас-Вегасе. Сообщается, что мероприятие пройдет в открытом формате для общественности, а вход будет бесплатным. При этом, сам бой пройдет в Бруклине 18 апреля.

Ранее организаторы боя назвали цены на билеты. Самый дешевый будет стоить 99 долларов. За самый дорогой придется выложить больше 11 тысяч.

Напомним, Нурмагомедов – действующий чемпион UFC в легком весе, на его счету 28 побед в 28 поединках, а у Фергюсона 25 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. В последнем бою Хабиб взял верх над Дастином Порье, а Фергюсон оказался сильнее Дональда Серроне.

Соперники могли встретиться еще в декабре 2015 года. Однако тогда бой сорвался из-за травмы Нурмагомедова. Позже были предприняты еще три попытки организовать поединок. Все они потерпели неудачу из-за травм спортсменов.