Банки поставили рекорд по кредитованию МСП

Банки все активнее кредитуют малые и средние предприятия: по данным ЦБ РФ за прошлый год они увеличили портфель на 15% — до 7,24 трлн рублей. Это рекордный показатель с 2013 года.

По росту кредитной нагрузки малый и средний бизнес почти догнал население. В 2019 показатель вырос на 15,5%. Большую часть, 80% кредитов малому и среднему бизнесу были выданы 30 крупнейшими банками. По подсчетам “Эксперт РА”, за год их портфель вырос на 20% до 3,6 трлн рублей, при этом в тройке лидеров Сбербанк (1,9 трлн руб.), ВТБ (902 млрд руб.) и Райффайзенбанк (270 млрд руб.).

А вот кредитование крупных корпоративных заемщиков остается практически неизменным. За прошедший год финансирование этого сегмента банками выросло лишь на 1,2%.