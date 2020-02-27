Вести.net: "Сбербанк" разрабатывает собственную мультимедийную платформу для автомобилей

"Сбербанк" разрабатывает собственную мультимедийную платформу для автомобилей, фактически конкурента аналогичной платформы от "Яндекса". А руководит проектом бывший директор по развитию бизнеса "Яндекс.Авто" Андрей Василевский. Василевский проработал в "Яндексе" над этим проектом пять лет. Занимался запуском его в России, а также переговорами с автоконцернами.

Сейчас бортовой компьютер "Яндекс.Авто" можно купить и установить в автомобили самых разных производителей от Toyota и Hyundai до Volkswagen и Mitsubishi. С некоторыми из этих компаний "Яндекс" уже договорился и об установке своих систем прямо на заводе. И вот, как пишет "Коммерсант," Василевский покинул компанию. Дальше сложнее. Одни говорят, что с ним в "Сбербанк" ушла чуть не вся команда, другие - что пара человек, третьи - что он ушел один. Официальных комментариев нет. Зато все вспомнили слухи про то, что "Сбербанк" покупает "2ГИС", картографию, без которой автомобильный сервис не построить. В любом случае аналитики, которых опросил "Коммерсант" сомневаются, что у "Сбербанка" получится быстро вывести свою платформу для автомобилей на рынок, да и в разговоре с нашей программой создатели "Яндекс.Авто" говорили, что автопром отрасль инертная.

Сейчас на российских дорогах около 150 тысяч автомобилей с системами от "Яндекса" и только через три-пять лет в компании ждут, что их станет около двух миллионов. Кроме то, во многих автомобилях сейчас с заводов устанавливаются бортовые компьютеры, поддерживающие мультимедиа сервисы от Google и Apple, Android Auto и Carplay соответственно, которые, по сути, занимают ту же нишу, что и "Яндекс.Авто" или что-то от "Сбербанка" если такое появится.

С другой стороны, все это вполне вписывается в стратегию "Сбербанка" закрепится во всех возможных хай-тек-направлениях. Инвестиции и партнерство уже дали банку доступ к паре десятков технологичных сервисов, от видеостриминга до онлайн-ритейла. Ну и плюс сам факт того, что "СберАвто" будет делать бывший руководитель "Яндекс.Авто".

Это к тому, что в последнее время как-то по-особому проступает конкуренция "Сбербанка" именно с "Яндексом". Всего неделю назад "СберТех" представил ТВ-приставку с голосовым управлением, разработку которой курировал Константин Круглов, тот самый, что запускал "умную" колонку "Яндекс.Станция".

И совершенно невероятная история из мира технологии, музыки и авторского права. Два программиста-музыканта: Дэмиен Рил и Ноа Рубин попытались решить проблему, от которой страдают многие композиторы. Речь о том, что музыкантов, которые пишут какую-то новую мелодию могут обвинить и не всегда обоснованно в том, что они скопировали ее фрагменты у другого исполнителя. По мнению Рила и Рубина - это несправедливо хотя бы потому, что количество возможных мелодий хоть и огромно, но конечно и они решили сделать все мелодии общественным достоянием, чтобы никто не могу заявить на них авторских прав.

Для этого они с помощью нейросети сгенерировали 68 млрд комбинаций из восьми нот и 12 тактов. Вроде как это и есть все возможные мелодии. А затем опубликовали под лицензией Creative Commons Zero, фактически позволив всем использовать их как угодно. Что из этого выйдет в итоге не очень понятно, просто потому что конфликты все равно разбирать будут судьи. А еще может статься, что самих программистов обвинят в том, что они скопировали часть существующих и тем самым нарушили авторские права. В любом случае это очень любопытная попытка решить большую музыкальную проблему технометодами.