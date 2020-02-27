LG показала флагманский смартфон-раскладушку с двумя экранами

Компания LG пополнила флагманскую V-линейку новым смартфоном - V60 ThinQ 5G. Аппарат снабжен Snapdragon 865 - самым передовым на сегодня процессором Qualcomm, 5G-модулем, улучшенной камерой с возможностью съемки в 8K-формате и емкой батареей на 5000 мАч.

За фото- и видеосъемку отвечает двойная тыловая камера, выстроенная горизонтально: 64-мп основной объектив и 13-мп широкоугольный (117 DEG). "Лицом" V60 выступает 6,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+ (2460х1080) и небольшим вырезом под фронтальную камеру (10 мп). На борту - 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Сбоку предусмотрена спецклавиша для вызова "Ассистента" Google.

Одна из главных особенностей V60 - массив из четырех микрофонов (наверху, внизу, слева и сзади), который улучшает качество голосовой связи и позволяет записывать объемный звук во время съемки видео. Новая функция "голосового боке" позволяет выделить голос говорящего, заглушив другие шумы.

В LG говорят, что батарея V60 позволяет ему работать на 30% дольше, чем G8x. Как и предшественница из V-серии, новая модель совместима с фирменным чехлом Dual Screen, который дополняет смартфон вторым, аналогичным по параметрам экраном с таким же вырезом. Правда, собственного аккумулятора у этого чехла нет, отмечает The Verge.

Компания доработала режим раскладушки, позволив размещать на дисплеях два разных приложения (ранее так можно было сделать только с собственными программами LG). Например, на одном можно смотреть видео, на втором - листать ленту Instagram. Некоторые приложения, такие как карты или YouTube, могут разворачиваться на оба экрана.

В США и странах Европы V60 начнут продавать весной. Стоимость и точные сроки релиза будут объявлены дополнительно. Для сравнения, G8x стоит $699 в комплекте с чехлом Dual Screen.