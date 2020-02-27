"Такси от банка": раскрыта новая схема мошенничества

Новую схему мошенничества при помощи такси раскрыли представители крупнейших банков. Как пишет газета "Известия", жертвами нового способа незаконного получения денег становятся в основном те, кто не использует интернет-банкинг. А это чаще всего люди пожилого возраста.

Мошенники под видом сотрудников кредитных учреждений предлагают бесплатно воспользоваться услугой "такси от банка", а затем вынуждают пассажиров перевести деньги через банкомат на указанный счет. Причем, заказ такси — это лишь одна из разновидностей этой схемы. Перевести деньги через ATM могут заставить за что угодно, хоть за заказ цветов. Главное, чтобы у клиента не было онлайн связи со своим банком.

Центробанк предупреждает, что если у банка возникает подозрение на совершение сомнительной операции, клиентов никогда не просят воспользоваться банкоматом. Так действуют только мошенники.

Воровство денег с помощью телефонных звонков якобы от сотрудников банков становится все более популярным видом мошенничества. Так, в 2017 году на злоумышленников поступили 160 тысяч жалоб, а в 2019 их стало 2,5 миллиона. Не так давно был раскрыт способ воровства денег с пластиковых карточек.