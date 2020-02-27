Зинедин Зидан: нам остается только выиграть в Манчестере

Французский наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан, чьи подопечные накануне проиграли в Лиге чемпионов домашний матч "Манчестер Сити" (1:2), отметил после игры, что его команде не хватило концентрации. "Сливки" вели 1:0, но пропустили два мяча.

"На протяжении 75 минут мы играли хорошо, — цитирует главного тренера "Реала" издание Marca. – Конечно, мы недовольны поражением, но противостояние идет 180 минут. Теперь нам нужно отыскать что-то позитивное".

По словам Зидана, "в самом результате нет ничего хорошего": "Но мы хорошо играли, если не учитывать последние минуты. Теперь, если мы хотим пройти дальше, мы должны побеждать в гостях".

"Ошибки в обороне были, но это часть футбола, вот и все, — философствует французский специалист. – Мы пытались, мы отдали все на поле. Нам не хватило концентрации еще на 10 минут в очень сложной игре, и мы поплатились за это".