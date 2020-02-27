Доля средств физлиц на текущих счетах в банках в 2019 году достигла 26%

Доля средств физических лиц на текущих счетах в российских банках в 2019 году выросла до 26% от всех привлеченных клиентских ресурсов, подсчитали аналитики Альфа-банк, которых цитирует РБК.

Это уровень 2010 года. В Альфа-банке объяснили этот факт перетоком денег с депозитов и отказом банков от вкладов в евро.

В целом сумма средств на текущих счетах выросла на 19,4% до 8 трлн руб. За три года объем сбережений россиян на текущих счетах удвоился.

Российские банки в 2019 году начали отказываться от вкладов в евро, или открывать депозит под очень низкий процент доходности – около 0,01%.

Это привело к резкому оттоку вкладов в евро и переводу сбережений в рубли, или доллары США. Такая политика связана с низкой доходностью евро на международных рынках, и российским банкам невыгодно работать с такими вкладами.