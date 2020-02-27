27 февраля 202011:45

Ученые СО РАН начали разработку нового препарата против оспы

Разработку нового препарата против оспы начали ученые СО РАН. Как утверждают исследователи, разработка будет намного безопаснее существующей вакцины. Также она сможет вылечить возникающие после вакцинации осложнения, передает ГТРК "Новосибирск".

Суть, рвота, лихорадка. На протяжении столетий оспа уничтожала целые города. Никто не был защищен, ни простолюдин, ни король. От вируса умирал каждый третий зараженный. Америка, Европа, Индия, Япония - в общем сложности миллионы человек.

С натуральной оспой человечество начало бороться очень давно. Впервые серьезные попытки по вакцинации от болезни начались еще в конце 18 века, но в только в 1980 году Всемирная организация здравоохранения объявила о ликвидации оспы. С этого момента в большинстве своем люди перестали прививаться. Но, как считают специалисты, зря. Наивно предполагать, что угроза навсегда исчезла.

На данный момент в мире насчитывается не менее десятка оспоподобных вирусов. Около половины из них являются опасными для человека. К примеру, вирус оспы обезьян может давать осложнения в виде сепсиса или энцефалита. Ученые СО РАН уверены, что в борьбе с инфекцией необходимо действующее оружие. Для этого они они начали разработку препарата на основе иммуноглобулина.

"Наше антитело связывается и нейтрализует циркулирующий в крови вирус. В первую очередь, это снижает его инфекционность, таким образом, препятствуя заражению других клеток. Кроме того, антитела подают сигналы для иммунной системы. То есть к борьбе с вирусом подключается наш собственный иммунитет", — рассказала завлабораторией Института химической биологии и фундаментальной медицины Нина Тикунова.

Ученые уже проверили эффективность нового препарата на мышах. В исследовании приняли участие вирусологи центра "Вектор". Актуальность вакцины подтверждается новыми случаями заражения, которые периодически регистрируют в самых разных частях планеты.

"Был случай заболевания лесника на Аляске. После обследования у него обнаружили один из вирусов оспы. Ранее этот вид не был зафиксирован. Поэтому мы создаем широко нейтрализующий препарат, который будет спасать от подобных случаев", — отметила младший научный сотрудник ИХБФМ СО РАН Яна Хлусевич.

Более масштабные испытания с участием добровольцев будет зависеть от финансирования. Однако ученые продолжают свои исследования., чтобы оружие против оспы было в случае необходимости наготове.

 

Текст: ГТРК "Новосибирск"

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