Тренер "МанСити" Гвардиола: ненадолго можем насладиться победой

Испанский главный тренер английского клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, чья команда в гостях выиграла у мадридского "Реала" (2:1) матч Лиги чемпионов, отметил некоторую противоречивость этого успеха. Однако, сеньор Пеп настаивает, что манкунианцы ехали за победой.

"Мы приехали, чтобы постараться одержать победу, и мы это сделали, — цитирует наставника "горожан" ВВС. – Но это только первая часть. Если кто и может выйти из такого положения, то именно этот клуб. Мы пропустили тогда, когда были лучше на поле. Когда лучше был "Реал", мы забили. Таков футбол".

Гвардиола вспомнил матч против "Ливерпуля" на стадионе "Энфилд" несколько сезонов назад: "Тогда мы играли невероятно, а у соперника стали голевыми все удары в створ. Что касается травмы Лапорта, то когда игрок пропускает пять месяцев, подобное развитие событий так жестоко".

"Сейчас мы можем насладиться моментом. Но мы помним, что уже в воскресенье нас ждет финал Кубка лиги. Мы продолжим выступление в премьер-лиге и будем готовиться к ответной игре с "Реалом", именно она все решит", – сказал тренер "МанСити".