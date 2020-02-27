Путин не пользуется гаджетами, потому что у него есть другие возможности

Президент России Владимир Путин позитивно оценивает технический прогресс, но современным гаджетам предпочитает телефон спецсвязи. В интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" президент отметил, что невозможно и не нужно пытаться остановить технический прогресс. "Мы не собираемся этого делать".

Отвечая на вопрос, не вызывает ли этот прогресс дискомфорт, Путин заметил: "Мне комфортно, потому что я этим ничем не пользуюсь: у меня есть другие возможности просто".

При этом Путин рассказал, что иногда говорит по смартфону, если ему передают его подчиненные, но это бывает не часто. "Мне проще снять трубку специальной связи, и мне найдут любого абонента", — пояснил президент.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 24" ранее уже говорил, что глава государства не пользуется смартфоном.

Использование смартфона Песков назвал тогда "добровольным эксгибиционизмом", готовностью "выставлять все на всеобщий показ".

"В случае, когда речь идет о президенте России, это невозможно", — отметил Песков.