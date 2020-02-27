США и Южная Корея отложили ежегодные военные учения из-за коронавируса

Южная Корея и США отложили свои ежегодные совместные военные учения из-за опасений по поводу вспышки вируса, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Об этом пишет Politico.

Представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ким Чжун Нак заявил, что союзники отложат свои учения, которые должны были состояться в первой половине этого года, до дальнейших указаний.

По словам Кима, председатель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Пак Хан Ки предложил отложить учения из соображений безопасности южнокорейских и американских войск. Командующий американскими войсками на Корейском полуострове генерал Роберт Абрамс принял предложение Пака, согласившись с серьезностью вспышки вируса.

В Южной Корее по состоянию на четверг зафиксировано более 1500 случаев заражения новым типом коронавируса. Американские военные сообщили об одном случае заболевания среди своих военнослужащих в Южной Корее.