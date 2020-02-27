В МВД объяснили, почему арестовали "Бэтмобиль"

Видеоролик с задержанием экстравагантного транспортного средства, появившийся на днях в Сети, уже стал вирусным. И ведомство решило официально прояснить свою позицию по этой ситуации, которая, впрочем, не отличается от позиции по отправке на штрафстоянку любого другого автомобиля с нарушениями.

Задержание состоялось 22 февраля на столичном Кутузовском проспекте: судя по всему, инспекторы ДПС просто не могли не остановить такую странную машину. Выяснилось, что "Бэтмобиль" представляет собой полностью самодельный транспорт, у которого нет ни одного из необходимых по российским нормам документов.

"Как выяснилось, транспортное средство изготовлено вне заводских условий, путем самодельной сборки в частной мастерской. Кроме того, оно не зарегистрировано в государственных органах, не имеет сертификата одобрения типа транспортного средства и соответствующего допуска к участию в дорожном движении", — говорится в официальном заявлении МВД.

Соответственно, такой машине одна дорога — на штрафстоянку, вызволить ее откуда получится, очевидно, только по ликвидации всех нарушений. В отношении 32-летнего водителя составлен протокол по статье 12.21.1 КоАП РФ за нарушение правил движения крупногабаритного транспорта, а также заведено два дела — за управление транспортом, не зарегистрированным в установленном порядке и запрещенным к эксплуатации. Максимальное наказание, которое грозит водителю — лишение удостоверения на срок до 1 года.

Сам шестиметровый "Бэтмобиль" был построен, по разным данным, либо в США, либо в Великобритании, а в России появился в прошлом году. Самодельное купе с 500-сильным мотором осенью 2019-го пытались продать за 55 миллионов рублей, но состоялась ли сделка, неизвестно.

Фото ГУ МВД по Москве