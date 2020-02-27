Президент России ответил на вопрос о своих двойниках

Опубликована пятая часть беседы с президентом. Глава государства ответил информагентству ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину". В частности, он рассказал о том, что никогда не пользовался помощью двойников, даже в самые опасные для страны моменты.

"Есть ли у вас двойник?" – поинтересовался журналист ТАСС Андрей Ванденко.

"Нет", — ответил Путин.

"И не было?" – решил уточнить интервьюер.

"Нет".

"А тема вообще возникала когда-нибудь такая?" – продолжил Ванденко.

"Возникала, — признался Владимир Путин. — Я отказался от двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом".

"То есть начало нулевых?" – вновь уточнил журналист.

Владимир Путин подтвердил это.

"Чтобы просто дублер ехал туда, где стремно", — начал журналист.

"Ехал, появлялся там", — перебил его глава российского государства.

"То есть нет?" – в очередной раз уточнил Андрей Ванденко.

"Нет", — с улыбкой подтвердил снова Путин.

Также Владимир Путин поделился своим взглядом на утечку высококвалифицированных специалистов за рубеж и на то, как с этим явлением следует бороться.

По мнению главы российского государства, чтобы специалисты оставались в стране, им нужно создавать условия и платить. Это рынок труда.

"Люди как рыбы: рыбы ищут, где глубже, а человек, где лучше, — напомнил глава российского государства. — Известная поговорка".

Андрей Ванденко предложил определить роль государства.

"Сейчас я скажу про государство. Высококвалифицированная рабочая сила или высококлассные работники ищут места наилучшего применения своих знаний, способностей и умений. И там, где больше платят, туда и едут. Вот и всё, — констатировал Путин. — Государство должно создавать условия для того, чтобы привлекать высококлассных специалистов к нам. Есть два пути. Это либо закрываться. Хватать и не пущать, обременять какими-то дополнительными обязательствами".

Одно из таких обязательств, по словам Путина, следующее: если человек учился за государственные деньги, получил высшее образование, он не может уехать, должен работать здесь, сделать то-то и то-то, либо вернуть деньги и так далее. Так предлагается сделать в сфере здравоохранения.

"Такое крепостное право?" – спросил журналист ТАСС.

"Если вы учитесь за собственные деньги, вы имеете право поехать куда угодно и где угодно работать, а если вы учитесь за счет государства, особенно если целевым образом, допустим, регион за вас платит в надежде на то, что вы вернетесь, — отметил Путин. — Это же справедливо. Не хочешь работать там, не выполняешь условия контракта, верни деньги тогда. Это по-честному".

Ранее Владимир Путин рассказал, пользуется ли он современными гаджетами чем нацпроекты отличаются от госпрограмм.