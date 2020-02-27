СК начал проверку после смерти пожилого казанца в супермаркете

СК Республики Татарстан начал доследственную проверку по факту смерти казанца в супермаркете. ЧП произошло в одном из торговых центров поселка Новые Салмачи, передает ГТРК "Татарстан".

Ранее сообщалось, что пожилой мужчина почувствовал себя плохо в магазине. Очевидцы вызвали "скорую". Однако из-за неточно названного месторасположения, большого расстояния и плохих дорог бригада медиков добиралась к месту почти час. Пострадавшему попытались оказать первую помощь, но, к сожалению, спасти его не удалось.

СК начал доследственную проверку инцидента. Будет проведен ряд мероприятий, направленных на установление всех подробностей произошедшего. По итогам проверки следственные органы примут процессуальное решение, сообщили представители ведомства.