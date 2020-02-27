Рубль снизился к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 65,64-65,72 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 65,6725 руб. — это на 20,25 копейки выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро составил 71,64 руб., повысившись на 36,5 копейки относительно отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 27,5 копейки до 68,36 руб.

Нефть продолжает дешеветь на фоне сообщений о распространении коронавируса. Цены на Brent опустились ниже $53 за баррель впервые с начала прошлого года.

К 10:01 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 1,5% и составила $52,03 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 1,5% до $48,01 за баррель.