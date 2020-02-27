Ульяновский школьник так и не ответил, зачем напал с ножом на учительницу

Подросток, напавший с ножом на учительницу в Ульяновске, не стал отвечать на вопрос следователей о том, почему он ранил педагога, передает РИА Новости.

Как сообщалось, утром 26 февраля в Ульяновске в кабинете математики перед уроком 15-летний школьник ударил в живот кухонным ножом 59-летнюю учительницу​​​.

Подросток задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Покушения на убийство" УК РФ.

По словам очевидцев, у подростка не было причины нападать на учительницу. Пострадавшую прооперировали, она находится в реанимации.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов взял ситуацию в школе под личный контроль.