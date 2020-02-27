Что нужно запасти на случай карантина по COVID-19

Германия готовится к атаке коронавируса COVID-19. Список вещей и продуктов на случай эпидемии и 10-дневный карантин опубликовало федеральное ведомство защиты гражданского населения и помощи при катастрофах.

На одного человека немцам нужно иметь запас из расчета на одного человека. Это 20 литров питьевой воды, полтора килограмма мяса, рыбы, яиц или яичного порошка, 3,5 килограмма крупы, хлеба, картофеля, макарон и риса, сообщает РИА Новости. Кроме того, на десять дней нужен запас из 2,5 килограмма овощных консервов и орехов, а также 4 килограмма сухофруктов и фруктовых консервов. Также жителям ФРГ рекомендуется запастись молоком и молочными продуктами из расчета 2,6 килограмма на 10-дневный карантин для каждого, а еще обзавестись 400 граммами растительного масла или других жиров.

Федеральная служба зашиты гражданского населения и помощи при катастрофах также призывает иметь в достаточном количестве печение, шоколад, мед, сахар, муку и бульонные кубики.

Пока в Германии выявлены 22 зараженных коронавирусом COVID-19. Новый случай инфицирования зафиксирован в Северной Рейн-Вестфалии. Германия готовится к росту случаев заболевания COVID-19, отметил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. При этом МИД ФРГ пока не дал немецким гражданам рекомендации не посещать север Италии, где произошла вспышка коронавируса. К эпидемии коронавируса готовится и Франция. Первая в Европе смерть от болезни, вызываемой кононавирусом, была зафиксирована именно во Франции. 10 дней назад скончался 80-летний турист из Китая.

Эпидемия коронавируса, вызывающая пневмонию, началась с города Ухань в центре КНР. Число зараженных в Китае уже превысило 78 тысячи человек, скончались 2715 человек, а излечились почти 30 тысяч.