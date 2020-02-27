Прибыль Сбербанка по МСФО увеличилась в 2019 году на 1,6%

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО с учетом сделки по продаже турецкого Denizbank увеличилась в 2019 г. на 1,6% в годовом выражении до 845 млрд руб. против 831,7 млрд руб. в 2018 г.

Чистая прибыль без учета продажи Denizbank составила 914,8 млрд руб. (+ 10,1%) против 831,2 млрд руб. в 2018 г., сообщает банк.

Сбербанк намерен направить 50% чистой прибыли по МСФО на выплату дивидендов за 2019 г., выплаты могут составить 422,5 млрд руб. Таким образом, бюджет может получить 211,25 млрд руб.

Розничный кредитный портфель Сбербанка вырос в 2019 г. на 16,8% до 7,884 трлн руб. Корпоративный портфель сократился на 3,2% до 13 трлн 865,4 млрд руб. При этом корпоративный кредитный портфель (без учета курсовых колебаний) в реальном выражении увеличился на 2,8%.

Общий кредитный портфель вырос на 3,2% до 21 трлн 749,4 млрд руб.

Активы Сбербанка составили к 31 декабря 2019 г. составили 29 трлн 958,9 млрд руб. (- 4%). Средства физических лиц в банке увеличились на 5,3% до 14 трлн 209,6 млрд руб., средства юрлиц сократились на 0,5% до 7 трлн 364,8 млрд руб.