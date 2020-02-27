Москвич пришел из армии и узнал, что задолжал 13 миллионов

22-летний москвич задолжал банку 13 миллионов рублей. Как пояснил молодой человек, в январе 2018 года он оформил кредитную карту в одном из банков, а уже в феврале потерял ее вместе с ПИН-кодом, сообщает телеканал "Москва 24".

Блокировать карту мужчина почему-то не стали и летом того же года был призван в армию. После возвращения в 2019 году молодой человек узнал, что 24 февраля 2018 года с его кредитной карты кто-то снял 13 миллионов рублей, которые он теперь должен вернуть банку.