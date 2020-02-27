ВТБ продаст 10% акций ангольского Banco VTB Africa S. A. Речь идет о продаже 1,875 млн акций номиналом 400 кванз ($0,8 — прим. ред.) каждая по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета оценщика.

Цену продажи уменьшат на размер рублевого эквивалента выплаченных ВТБ дивидендов за 2018 г. на продаваемый пакет акций, а также на размер рублевого эквивалента прибыли Banco VTB Africa за первое полугодие 2019 г. на продаваемый пакет акций, выплачиваемую в виде дивидендов в 2020 г.

Глава ВТБ Андрей Костин заявил ранее, что ВТБ намерен сократить долю в Banco VTB Africa с 50,1% до 40%. Ангольские партнеры сократят долю до такой же величины, что позволит менеджменту банка получить 20% акций.

Сокращение доли ВТБ в ангольском банке ниже контрольной позволит вывести Banco VTB Africa из-под санкций США и сохранить присутствие ВТБ на этом рынке. Сделку могут закрыть в первом полугодии.

Африка остается стратегически важным направлением развития международного бизнеса ВТБ. Ангольский VTB Africa работает успешно, рентабельность капитала (ROE) составляет 50%, пояснили "Интерфаксу" в ВТБ.