Шарапова возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменов России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия, который возглавила Мария Шарапова, объявившая накануне о завершении карьеры теннисистки.

Авторитетное издание оценило доходы Шараповой за десять лет в 197,8 миллиона долларов, из них почти 39 миллионов – призовые за участие в теннисных турнирах. По заработкам в теннисе россиянка уступает только лишь сестрам Серене и Винус Уильямс.

Второе место в рейтинге занял хоккеист, капитан команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, забросивший недавно в НХЛ свою 700-ю шайбу. По данным Forbes, Овечкин за десять лет заработал 136,9 миллиона долларов.

Третьим стал еще один российский хоккеист, нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин, сыгравший в НХЛ 900 матчей. Общие доходы 33-летнего уроженца Магнитогорска за десять лет составили 94,6 миллиона долларов.

Также в десятку высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия вошли баскетболист Тимофей Мозгов (общий доход за 10 лет – 72 млн долларов), хоккеисты Илья Ковальчук (72 млн), Павел Дацюк (63,6 млн), Александр Радулов (58,5 млн), Сергей Бобровский (44,4 млн), а также футболисты Юрий Жирков (49,7 млн) и Андрей Аршавин (43,3 млн).