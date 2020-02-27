Нижегородцы обнаружили фальшивые записи о медуслугах на сайте Госуслуг

Порядка 80 нижегородцев на портале Госуслуг обнаружили записи о медицинских услугах, которые они в поликлиниках не получали. И это только по официальной статистике фонда ОМС. С одним из таких пациентов сегодня удалось побеседовать корреспонденту ГТРК "Нижний Новгород".

Андрей просит не называть его фамилию и скрывает лицо, ведь в свою поликлинику ему еще придется обращаться ни раз. Сомнительные визиты в медучреждение увидел на портале Госуслуг, когда оплачивал налоги. В разделе "Мое здоровье", который по сути является электронной медицинской картой пациента, отмечены оказанные медуслуги. Причем в личном кабинете можно посмотреть, где она получена и в каком объеме.

По данным территориального фонда ОМС, с так называемыми "липовыми" медицинскими услугами в прошлом году столкнулись 77 жителей областного центра. Счет за такие приписки медицинская организация выставляет страховой компании за помощь, которая по факту не предоставлялась. Если пациент обнаружил подобную запись, он обязан сообщить об этом в свою страховую или в территориальный фонд ОМС. "Фиктивные" медуслуги грозят учреждению возвратом страховых средств и крупными штрафами, суммы которых зависят от объемов, якобы, оказанной помощи.

Стоит отметить, что нижегородцы все чаще обращаются за консультациями в страховые организации. Информированность граждан неуклонно растет.