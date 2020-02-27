СМИ: боевики и десятки смертников ведут наступление в провинции Идлиб

Незаконные бандформирования при поддержке турецкой армии наступают на город Саракиб в провинции Идлиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное агентство САНА. Кроме того, на город движутся десятки смертников и заминированных машин при огневой поддержке турецкой артиллерии. Сирийская армия также отвечает интенсивным огнем. Уничтожены несколько десятков террористов и несколько единиц бронетехники.

Ранее турецкие СМИ сообщили о возвращении Саракиба под контроль сирийской "умеренной оппозиции". Однако эта информация была опровергнута сирийским военным источником: "Атаки на город успешно отражены правительственными войсками... несмотря на регулярные атаки боевиков, продолжается разминирование и подготовка к восстановлению мирной жизни".

Город Саракиб, являвшийся одним из крупных очагов терроризма в провинции Идлиб, был освобожден сирийской армией 5 февраля.