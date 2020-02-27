Минпромторг предложил ввести единые правила определения мест, в которых нельзя продавать алкоголь

Минпромторг предложил установить для органов местного самоуправления единые правила определения мест, в которых нельзя продавать алкоголь.

Министерство разработало документ под названием "Об утверждении правил определения мест нахождения источников повышенной опасности и правил определения границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания".

Речь идет об установлении четких правил и гарантий прозрачного и объективного обсуждения региональных инициатив по определению размеров прилегающих территорий с участием всех заинтересованных сторон, в том числе представителей предпринимательского сообщества, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Власти регионов получат право утверждать правила, по которым определяют места нахождения источников повышенной опасности, в которых нельзя продавать алкоголь в розницу, а также границы прилегающих участков, на которых нельзя продавать спиртное.

Если орган местного самоуправления решит увеличить границы прилегающих участков, то он должен это обосновать, в том числе с точки зрения снижения потребления алкоголя, чтобы избежать неоправданных отрицательных последствий для бизнеса, заявил Мантуров.

Сейчас закон запрещает розничную продажу алкоголя в детских, образовательных, медицинских организациях, на спортивных объектах и на прилегающих к ним участках, а также в других местах массового скопления граждан.

