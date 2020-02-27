40 процентов россиян не верят Грете Тунберг

40 процентов россиян считают глобальное потепление надуманной проблемой. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос показал, что еще 52 процента считают изменение климата серьезной угрозой.

Как отметил глава ВЦИОМ Валерий Федоров, 40 процентов – это "гигантская цифра".

"Это означает, что, несмотря на (экоактивистку, выступающую за борьбу с изменением климата – ред.) Грету Тунберг, всеобщую истерию по поводу глобального изменения климата и сверхтеплую московскую зиму, все равно у нас 40% населения не верит в глобальное потепление", – сказал Федоров.

По его словам, это "важный аспект социальной реальности", с которым придется иметь дело любой силе – политической, социальной или культурной, если эта сила считает глобальное потепление реальной проблемой.

Исследование также показало, что до 70 процентов респондентов не готовы переплачивать за товары и услуги, даже если будут уверены, что деньги пойдут на развитие альтернативной энергетики.

Однако большинство опрошенных (94 процента) готовы лично сажать деревья, если такая акция пройдет в месте их проживания.