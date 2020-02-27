"Девушка, вы простудитесь!": хозяйка автомобиля легла на дорогу, препятствуя эвакуации

Во Владивостоке хозяйка эвакуированного автомобиля легла перед грузовиком, пытаясь предотвратить перемещение своей легковушки на специальную стоянку.

Инспектор заботливо предложил подняться девушке, чтобы она не простудилась, и после длительных переговоров хозяйка машины все же встала и согласилась оформить административные материалы.

В пресс-службе МВД России по Приморскому краю сообщили, что девушка была оштрафована за нарушение правил парковки.