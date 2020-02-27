Гиперзвуковой "Циркон" впервые стартовал с корабля

В Баренцевом море прошли испытания новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон". Ее впервые запустили с боевого корабля "Адмирал Горшков". Уточняется, что новая ракета пролетела около 500 километров и попала в наземную цель на одном из полигонов Северного Урала, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Также собеседники агентства уточнили, что испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" продолжатся. После чего ее начнут запускать с борта подводной лодки.

Гиперзвуковые ракеты "Циркон" способны летать со скоростью до 9 Махов на расстояние до 1 тысячи километров. Они предназначены для уничтожения как морских, так и наземных целей.