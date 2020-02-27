Goldman и Citi прогнозируют дальнейшее падение S&P 500

Крупнейшая распродажа американских акций за последние два года только начинается, предупреждают стратеги двух крупнейших банков Уолл-Стрит. Об этом сообщает Bloomberg.

В то время как средняя коррекция S&P 500 продолжалась в течение четырех месяцев, нынешний спад, вероятно, будет более длительным из-за сохраняющейся неопределенности в отношении коронавируса и ограничений, с которыми сталкиваются чиновники Федеральной резервной системы, заявили Кристиан Мюллер-Глиссман и Алессио Рицци из Goldman Sachs Group Inc. Это означает, что снижение, начавшееся в прошлый четверг, может не прекратиться по крайней мере до июля.

Стратеги Citigroup Inc. во главе с Джереми Хейлом также сослались на отсутствие ясности в отношении вспышки вируса и денежно-кредитной политики ФРС. Чтобы проиллюстрировать, в какой момент рисковые активы могут стать привлекательными, они указали на падение индекса S&P 500 до уровня 2730 пунктов, что на 10% ниже его 200-дневной скользящей средней. Для достижения этого уровня бенчмарк должен упасть еще на 12% от своего текущего уровня. Это поставило бы его на грань 20%-ного падения "медвежьего" рынка, если считать с 19 февраля.

Фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 в среду снизились пятую сессию подряд.

По итогам торгов 26 февраля S&P 500 опустился на 0,38%, Dow — на 0,46%. Индекс NASDAQ Composite к закрытию рынка прибавил 0,17%.

По словам экс-главы ФРС Джанет Йеллен, в зависимости от масштабов распространения коронавируса экономические последствия могут оказать значительное влияние на Европу и подтолкнуть США к рецессии.

Распространение COVID-19 привело к сбоям в глобальных цепочках поставок и ударило по рынкам. Некоторые компании, включая Apple, Nike, Mastercard и United Airlines, уже предупредили о влиянии вируса на их доходы.