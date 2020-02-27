  • USD
    65.5177
  • EUR
    71.2439
  • IMOEX
    2977.35
  • RTSI
    1426.37
  • DJA
    8909.77
  • NASDAQ
    8980.77
  • BRENT
    52.46
  • ГАЗПРОМ
    221.2
  • Газпрнефть
    432.45
  • Роснефть
    435.05
  • АЛРОСА
    77.16
  • Сбербанк
    246.4
27 февраля 202012:55

Goldman и Citi прогнозируют дальнейшее падение S&P 500

Goldman и Citi прогнозируют дальнейшее падение S&P 500

Крупнейшая распродажа американских акций за последние два года только начинается, предупреждают стратеги двух крупнейших банков Уолл-Стрит. Об этом сообщает Bloomberg.

В то время как средняя коррекция S&P 500 продолжалась в течение четырех месяцев, нынешний спад, вероятно, будет более длительным из-за сохраняющейся неопределенности в отношении коронавируса и ограничений, с которыми сталкиваются чиновники Федеральной резервной системы, заявили Кристиан Мюллер-Глиссман и Алессио Рицци из Goldman Sachs Group Inc. Это означает, что снижение, начавшееся в прошлый четверг, может не прекратиться по крайней мере до июля.

Стратеги Citigroup Inc. во главе с Джереми Хейлом также сослались на отсутствие ясности в отношении вспышки вируса и денежно-кредитной политики ФРС. Чтобы проиллюстрировать, в какой момент рисковые активы могут стать привлекательными, они указали на падение индекса S&P 500 до уровня 2730 пунктов, что на 10% ниже его 200-дневной скользящей средней. Для достижения этого уровня бенчмарк должен упасть еще на 12% от своего текущего уровня. Это поставило бы его на грань 20%-ного падения "медвежьего" рынка, если считать с 19 февраля.

Фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 в среду снизились пятую сессию подряд.

По итогам торгов 26 февраля S&P 500 опустился на 0,38%, Dow — на 0,46%. Индекс NASDAQ Composite к закрытию рынка прибавил 0,17%.

По словам экс-главы ФРС Джанет Йеллен, в зависимости от масштабов распространения коронавируса экономические последствия могут оказать значительное влияние на Европу и подтолкнуть США к рецессии.

Распространение COVID-19 привело к сбоям в глобальных цепочках поставок и ударило по рынкам. Некоторые компании, включая Apple, Nike, Mastercard и United Airlines, уже предупредили о влиянии вируса на их доходы.

Сейчас

12:26

Экс-полковника Захарченко обвинили во взятке на 1,5 миллиарда рублей

12:17

На военном мемориальном кладбище прощаются с маршалом Язовым

12:03

Пострадавшим от паводка в Приамурье будет выделено 2,5 миллиарда рублей

11:27

СМИ: боевики и десятки смертников ведут наступление в провинции Идлиб

07:27

Пивовары России просят не менять требования к безопасности и качеству пива

01:29

В Румынии зафиксирован первый случай коронавируса

00:51

В результате стрельбы на пивоваренном заводе в Милуоки погибли шесть человек

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Президент России ответил на вопрос о своих двойниках

Президент России ответил на вопрос о своих двойниках

2 часа назад
Экс-полковника Захарченко обвинили во взятке на 1,5 миллиарда рублей

Экс-полковника Захарченко обвинили во взятке на 1,5 миллиарда рублей

39 минут назад
Мишустин: пострадавшим от паводка в Приамурье выделят 2,5 миллиарда рублей

Мишустин: пострадавшим от паводка в Приамурье выделят 2,5 миллиарда рублей

1 час назад
На военном мемориальном кладбище прощаются с маршалом Язовым

На военном мемориальном кладбище прощаются с маршалом Язовым

1 час назад

Трансляции

15:00

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
Сирийские боевики прячутся под "турецким зонтиком". Эксклюзивный репортаж Евгения Поддубного

Сирийские боевики прячутся под "турецким зонтиком". Эксклюзивный репортаж Евгения Поддубного

3 часа назад
Умерла бабушка-сказочница, продававшая свои книги на морозе за копейки

Умерла бабушка-сказочница, продававшая свои книги на морозе за копейки

24 минуты назад
После ограничения авиарейсов из-за коронавируса ФАС проследит за ценами на билеты

После ограничения авиарейсов из-за коронавируса ФАС проследит за ценами на билеты

1 час назад
Эксперт назвал самую полезную начинку для блинов

Эксперт назвал самую полезную начинку для блинов

1 час назад
Подростков, пропавших в море, ищут 260 человек

Подростков, пропавших в море, ищут 260 человек

4 часа назад
40 процентов россиян не верят Грете Тунберг

40 процентов россиян не верят Грете Тунберг

1 час назад
Что нужно запасти на случай карантина по COVID-19

Что нужно запасти на случай карантина по COVID-19

2 часа назад
После увольнения вернулся с винтовкой: подробности трагедии на пивоваренном заводе

После увольнения вернулся с винтовкой: подробности трагедии на пивоваренном заводе

4 часа назад
Где живут миллиардеры: топ-10 стран мира

Где живут миллиардеры: топ-10 стран мира

3 часа назад
Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

20 часов назад
"Плакали весь фильм": в чем секрет невероятного успеха фильма "Лёд 2"

"Плакали весь фильм": в чем секрет невероятного успеха фильма "Лёд 2"

26.02.2020 06:08
155
Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

24.02.2020 09:00
"Ты на кого работаешь?": нападение на саратовского таксиста попало на видео

"Ты на кого работаешь?": нападение на саратовского таксиста попало на видео

37 минут назад
"И вот слеза ползет у миллионов". Южный посвятил стихотворение Шараповой

"И вот слеза ползет у миллионов". Южный посвятил стихотворение Шараповой

47 минут назад
Саудовская Аравия приостановила въезд паломников

Саудовская Аравия приостановила въезд паломников

52 минуты назад
Заведующая детсадом в Перми уволилась после песни про водку

Заведующая детсадом в Перми уволилась после песни про водку

52 минуты назад
Огненное ДТП на юге Москвы: в тоннеле сгорела машина лихача

Огненное ДТП на юге Москвы: в тоннеле сгорела машина лихача

59 минут назад
WhatsApp перестал быть мировым лидером по скачиваниям

WhatsApp перестал быть мировым лидером по скачиваниям

1 час назад
Новая "ГАЗель" уже выехала на российские дороги

Новая "ГАЗель" уже выехала на российские дороги

1 час назад
5 регионов России, жители которых берут больше всего микрозаймов

5 регионов России, жители которых берут больше всего микрозаймов

1 час назад
Симулятор пандемии Plague Inc. удалили из App Store в Китае

Симулятор пандемии Plague Inc. удалили из App Store в Китае

1 час назад
Гиперзвуковой "Циркон" впервые стартовал с корабля

Гиперзвуковой "Циркон" впервые стартовал с корабля

2 часа назад
"Девушка, вы простудитесь!": хозяйка автомобиля легла на дорогу, препятствуя эвакуации

"Девушка, вы простудитесь!": хозяйка автомобиля легла на дорогу, препятствуя эвакуации

2 часа назад
Шарапова возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменов России

Шарапова возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменов России

2 часа назад
Джеки Чана отправили на карантин. Актер посетил "коронавирусную вечеринку"

Джеки Чана отправили на карантин. Актер посетил "коронавирусную вечеринку"

2 часа назад
Москвич пришел из армии и узнал, что задолжал 13 миллионов

Москвич пришел из армии и узнал, что задолжал 13 миллионов

2 часа назад
Ульяновский школьник так и не ответил, зачем напал с ножом на учительницу

Ульяновский школьник так и не ответил, зачем напал с ножом на учительницу

2 часа назад
Путин не пользуется гаджетами, потому что у него есть другие возможности

Путин не пользуется гаджетами, потому что у него есть другие возможности

3 часа назад
В МВД объяснили, почему арестовали Бэтмобиль

В МВД объяснили, почему арестовали Бэтмобиль

3 часа назад
"Такси от банка": раскрыта новая схема мошенничества

"Такси от банка": раскрыта новая схема мошенничества

4 часа назад
У Киева есть план по перехвату Крыма "из ослабевших рук России"

У Киева есть план по перехвату Крыма "из ослабевших рук России"

4 часа назад
Франция готовится к эпидемии коронавируса

Франция готовится к эпидемии коронавируса

4 часа назад
Турецкий фермер помог обнаружить древнее затерянное царство

Турецкий фермер помог обнаружить древнее затерянное царство

4 часа назад
Лики мира: десятки уникальных масок со всего света представили в Измайловском кремле

Лики мира: десятки уникальных масок со всего света представили в Измайловском кремле

4 часа назад
Пивовары России просят не менять требования к безопасности и качеству пива

Пивовары России просят не менять требования к безопасности и качеству пива

6 часов назад
Небензя: США игнорируют предложение России ввести мораторий на ДРСМД

Небензя: США игнорируют предложение России ввести мораторий на ДРСМД

7 часов назад
Благодаря высказываниям Путина западная пресса вспомнила имя Ленина

Благодаря высказываниям Путина западная пресса вспомнила имя Ленина

8 часов назад
Пострадавший от хлопка газа дом в Элисте обследуют с помощью специального оборудования

Пострадавший от хлопка газа дом в Элисте обследуют с помощью специального оборудования

8 часов назад
Предвыборный штаб Трампа подал в суд на газету The New York Times

Предвыборный штаб Трампа подал в суд на газету The New York Times

8 часов назад
Посольство РФ: осужденному в США Ярошенко требуется срочная медицинская помощь

Посольство РФ: осужденному в США Ярошенко требуется срочная медицинская помощь

9 часов назад
Против саратовских подростков возбуждено уголовное дело

Против саратовских подростков возбуждено уголовное дело

10 часов назад
Шарапова: задумалась о завершении карьеры после гибели Кобе Брайанта

Шарапова: задумалась о завершении карьеры после гибели Кобе Брайанта

10 часов назад
Круизный лайнер MSC Meraviglia не может пришвартоваться из-за гриппа на борту

Круизный лайнер MSC Meraviglia не может пришвартоваться из-за гриппа на борту

11 часов назад
В команде Квята подозревают коронавирус: сотрудники работают удаленно

В команде Квята подозревают коронавирус: сотрудники работают удаленно

11 часов назад
Президент Ломбардии из-за коронавируса проведет две недели в карантине

Президент Ломбардии из-за коронавируса проведет две недели в карантине

11 часов назад
На лед Байкала приземлился самолет

На лед Байкала приземлился самолет

13 часов назад
Артисты театра "Новая опера" представят музыкальное шоу "Операмания" в Доме музыки

Артисты театра "Новая опера" представят музыкальное шоу "Операмания" в Доме музыки

26.02.2020 08:32
Малышке Еве срочно нужна операция из-за сращения швов черепа

Малышке Еве срочно нужна операция из-за сращения швов черепа

25.02.2020 13:29

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку