После ограничения авиарейсов из-за коронавируса ФАС проследит за ценами на билеты

Отмониторить цены на авиабилеты на фоне ограничений рейсов из-за эпидемии коронавируса COVID-19 обещает Федеральная антимонопольная служба России. ФАС проследит, чтобы авиакомпании при падении прибыли на внешних рынках не поднимали цены на внутренних рейсах. С конца января из-за эпидемии коронавируса были приостановлены чартеры из России в Китай. Убытки от запрета полетов авиакомпаниям российский Минтранс оценил в 1,6 миллиарда рублей.

До запрета полетов в Китай летали авиакомпании "Аврора", S7, NordStar, AZUR air, Nordwind, IFly, Royal Flight, "Уральские авиалинии", "ИрАэро", "Якутия" и "Икар". С 1 февраля 2020 года остались только рейсы "Аэрофлота" в Пекин, Шахай, Гонконг и Гуанчжоу, а также полеты китайских авиакомпаний с терминал F "Шереметьева", напоминает "Интерфакс".

Для безопасности россиян с 1 марта ограничат авиасообщение Между Россией и Южной Кореей, предупредила российский вице-премьер, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова. Это вторая по количеству заболевших коронавирусом страна в мире после Китая.

Рейсы в Корею сохранят "Аэрофлот" и его дальневосточная дочка "Аврора". "Аврора" чартерами будет вывозить всех россиян из страны. В Сеул также летают S7 и "Якутия". При этом в S7 заявили, что приостановка их рейсов в Южную Корею является нарушением конкуренции.