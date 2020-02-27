Вести.net: презентацию новых iPhone могут перенести из-за коронавируса

Apple предположительно не сможет вовремя выпустить новые iPhone в этом году из-за коронавируса. Такой пока еще осторожный прогноз делают аналитики Reuters. Они объясняют это так, традиционно в феврале на завода Foxconn, где собирались iPhone начинается работа пробной сборочной линии и сотрудники собственно Foxconn и Apple выбирают из прототипов будущего смартфона, а их обычно несколько то, что пойдет в серийное производство.

К лету производственную цепочку необходимо максимально отладить, чтобы на момент сентябрьской презентации уже выпустить достаточное количество устройств. Из-за эпидемии и карантина, сроки открытия фабрик сдвинулись, эксперты, которых опросили журналисты говорят, что главный вопрос сейчас- смогли ли специалисты Apple приехать в Китай, несмотря на карантин и ограничения полетов. Если да, то ситуация лучше и iPhone скорее презентуют как обычно, разве что на старте продаж может быть некоторый дефицит. А если сотрудники Apple не добрались до Китая и вынуждены контролировать производство удаленно, возможно успеть к сроку не удастся вовсе.

Известно, что Foxconn прямо-таки отчаянно пытается наверстать упущенное из-за остановки фабрик. Компания предлагает новым сотрудникам бонусы до $1000, бесплатное питание, транспорт и жилье. Персонал успокаивают регулярной дезинфекцией производственных помещений. Однако привлечь новых сотрудников и удержать старых будет сложно. Пару недель назад сообщалось, что фабрики укомплектованы всего на 10%, поскольку сотрудники не хотят или не могут вернуться на работу из-за карантина. Apple и Foxconn пока не комментируют ситуацию, однако "яблочная" компания уже сообщила инвесторам, что ее планы по выручке на этот квартал выполнить не получится. Повлияет ли ситуация на финансовые показатели в следующих кварталах в Apple не говорят.

Впрочем, коронавирус в Китае это не только потери, это рекордные прибыли у тех, кто занимается контентом и сервисами. Китайцы вынуждены сидеть дома, больше играют, смотрят сериалы, активно пользуются доставкой и пересели на такси. Выигрывают и продавцы онлайн-рекламы, поскольку люди больше времени проводят в интернете. Появились даже особые виды развлечений - онлайн рейвы. Их организаторы на китайских видеоплатформах просто транслируют как диджей играет клубную музыку, а народ тусуется в комментариях, не выходя из дома.

Еще один интересный нюанс в том, что вспышка коронавируса фактически вынудила правительство Китая, которое и так активно вкладывается в технологии массового видеонаблюдения, инвестировать туда еще больше. Хотя бы из соображений, что в следующий раз больных можно будет отслеживать фактически в режиме реального времени. Быстро находить и отправлять на лечение.

Еще немного про Apple, но безотносительно коронавируса. Про устройство с яблочным логотипом в кино. В принципе о чем-то таком ходили слухи уже давно, но вот теперь почти официально. Режиссер фильма "Достать ножи" Райан Джонсон в интервью Vanity Fair рассказал, что сюжет многих фильмов легко предсказать, просто отыскивая в кадре iPhone.

Райан Джонсон, режиссер фильма "Достать ножи": "Не знаю можно ли мне это вообще рассказывать. Ничего ужасного, просто мне это припомнят, когда я буду заниматься следующим детективом. Но я все равно расскажу, это очень интересно. Apple позволяет использовать iPhone в кино, но вот что очень важно, если вы будете смотреть детектив, у злодеев в кадре не может быть iPhone. Что ж тайна раскрыта, теперь каждый режиссер у которого есть скрытые злодеи в фильмах захочет меня убить".