Российские фондовые индексы снижаются вслед за мировыми

Российские акции дешевеют вслед за общей ситуацией на мировых биржах. Сегодня индексы Мосбиржи и РТС, отражающие рублевую и долларовую стоимость акций, в первую минуту торгов рухнули на 2%.

В лидерах снижения акции компаний, чей бизнес зависит от спроса на транспортные и энергетические услуги и товары. Это акции нефтекомпаний и авиакомпаний.

В первый час торгов значительно подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-2,51%), "Аэрофлота (-2,44%). В лидерах роста золотодобывающие компании Polymetal (+1,62%) и "Полюс" (+1,41%), согласно данным Мосбиржи.

При этом доллар подорожал на 20 копеек до 65,67 рубля, а евро на 56 копеек — до 71,83 рубля.