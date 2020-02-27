Деловые настроения в малом бизнесе Китая рухнули в феврале

Деловые настроения компаний малого и среднего бизнеса в Китае упали до рекордно низкого уровня в феврале, поскольку новый коронавирус нанес тяжелый удар по второй по величине экономике мира, отражая проблемы, стоящие перед Пекином, если он хочет сохранить высокие уровни роста, пишет издание South China Morning Post.

Февральский индекс деловых условий, составленный Высшей школой бизнеса Чеонг Конга (CKGSB), упал в феврале до 37,3 пункта с 56,2 пункта в январе, так как воздействие вируса сказалось на экономике Китая. Значение ниже 50 означает, что переменная должна снизиться.

Правительство Китая неоднократно заявляло, что экономический эффект от эпидемии будет кратковременным, и страна сможет достичь своих социальных и экономических целей за 2020 год.

Но индекс, известный как CKGSB BCI, предлагает новые свидетельства того, что условия на местах оказались намного мрачнее, чем официальная версия Пекина.

"Мы были психологически подготовлены к плохим результатам BCI CKGSB в этом месяце, но реальные цифры хуже, чем мы себе представляли", — сказал профессор Ли Вэй, который возглавлял исследование.

"Чтобы спасти экономику, необходимо срочно улучшить деловой климат в Китае", — отметил он.

В опросе приняли участие 300 старших руководителей в компаниях выпускников CKGSB, которые, как считается, имеют более высокую конкурентоспособность, чем в среднем, и показывают, что "китайская промышленность в целом будет испытывать более жесткие условия".

Субиндекс корпоративных продаж упал с 72,1 пункта до 32,8 пункта, а индекс корпоративных прибылей упал с 60 пунктов до 24,3 пункта.

"Оба индекса имеют тенденцию работать относительно хорошо и сохраняют стабильность, но в этом месяце внезапное падение показывает, что выбранные нами компании находятся в кризисе", — говорится в опросе.

Около 45 процентов опрошенных компаний не смогли возобновить работу, в основном из-за мер по борьбе с эпидемией и сотрудников, которые не смогли вернуться на рабочее место. Около 61 процента компаний считают, что их производственные мощности не восстановятся до более чем 60 процентов к концу февраля.

Отдельное ежемесячное исследование, опубликованное на этой неделе Standard Chartered, показало, что 62 процента малых и средних предприятий Китая могут выжить только на срок до трех месяцев при текущих сбережениях. По данным опроса, распространение вируса привело к снижению внутреннего спроса в Китае до 46 процентов от нормального уровня.