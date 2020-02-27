Баскетбольная Евролига. ЦСКА примет "Барселону", "Зенит" – "Баварию"

В рамках 26-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги московский ЦСКА в четверг, 27 февраля, на домашнем паркете сыграет с испанской командой "Барселона".

Каталонцы в 25 играх турнира одержали 19 побед и занимают третье место в турнирной таблице, а армейцы, потерпевшие два поражения в последних пяти матчах, расположились строчкой ниже.

"Мы все знаем, какими качествами обладает "Барселона", – заявил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. – Команда ставит высокие цели, от нее многого ждут. Мы хотим дать бой перед глазами наших болельщиков в заполненном зале и надеемся показать свою лучшую игру".

Матч "Барселона" – ЦСКА начнется в 20:00 по московскому времени, обслужит встречу немец Роберт Лоттермозер, ему будут помогать грек Христос Христодулу и серб Урош Николич. Ранее команды встречались между собой 34 раза – российская команда одержала 20 побед и потерпела 14 поражений.

В параллельном матче тура петербургский "Зенит" на площадке домашней "Сибур Арены" примет мюнхенскую "Баварию", начало – в 20:00 по местному времени.

"Бавария" – команда с хорошей организацией. После смены тренера они находятся приблизительно в такой же ситуации, что и мы: они работают над улучшением своей игры, над налаживанием всех связей в защите и в нападении. Для нас – еще одна возможность сыграть лучше перед своими болельщиками ", – сообщил наставник петербуржцев Хавьер Паскуаль.

"Зенит", как и "Бавария", довел безвыигрышную серию в Евролиге до четырех матчей. Обе команды замыкают турнирную таблицу.