5 регионов России, жители которых берут больше всего микрозаймов

Эксперты бюро кредитных историй "Эквифакс" опубликовали рейтинг российских регионов по выдаче микрозаймов за прошлый год.

Как отмечается в исследовании, за прошлый год было выдано микрозайсов на общую сумму 144 миллиардов рублей. Это на 18% выше, чем в 2018.

Ниже мы расскажем о регионах, жители которых активнее всего брали микрозаймы в прошлом году.

1. Москва

Лидером по числу взятых микрозаймов за 2019 год стала Москва. За прошедший год здесь было взято 1.1 миллиона микрозаймов. Кроме того, Москва также лидирует по объему взятых денежных средств. Всего за год объем микрозаймов, взятых в Москве, составил 15,6 миллиардов рублей.

2. Московская область

Также среди лидеров по числу микрозаймов оказалась Московская область. Здесь за год жители региона взяли 1853,7 тысяч микрозаймов. Если говорить об объемах взятых денежных средств, то они достигли 10.9 миллиардов рублей.

3. Свердловская область

Свердловская область также вошла в число регионов, где жители брали больше всего микрозаймов. За год их число составило 728,7 тысячи ссуд.

4. Тюменская область

Также в числе лидеров оказалась Тюменская область с показателем 695,4 тысячи микрозаймов. Объем взятых денежных средств в Тюменской области составил 8,8 миллиардов рублей – по этому показателю регион также входит в число лидеров.

5. Краснодарский край

Жители Краснодарского края взяли 672.5 микрозаймов за прошедший год. По этому показателю регион отстает от Тюменской области. Однако по объему взятых денежных средств Краснодарский край опережает Тюменскую область. Здесь за год было взято в качестве микрозаймов 9,3 миллиардов рублей.