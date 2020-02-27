Ксения Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда Sistema SmartTech

Дочь министра обороны Сергея Шойгу Ксения Шойгу станет управляющим партнером создаваемого АФК "Система" венчурного фонда Sistema SmartTech. Фонд в размере 5 млрд руб. займется инвестициями в стартапы на ранних этапах, сообщает "Коммерсантъ".

По словам Ксении Шойгу, фонд станет проводником между стартапами, которые предлагают решения, но не обладают опытом упаковки продукта, и крупными компаниями.

Управляющий партнер АФК "Система" Артем Сиразутдинов (будущий председатель совета директоров фонда) отметил, что Sistema SmartTech намерена инвестировать в основном в российские проекты. Предпочтение отдадут стартапам с возможностью продажи стратегическому инвестору.

Якорным инвестором фонда станет АФК "Система", которая может вложить до 1,5 млрд руб. Sistema SmartTech намерена работать восемь лет с инвестиционным сроком пять лет. Фонд намерен поддержать около 20 венчурных проектов с инвестициями 50–300 млн руб.

Новый венчурный фонд станет для АФК "система" уже четвертым. Три ранее созданных фонда — Sistema Venture Capital (проекты на стадии роста), Sistema Asia Fund (Индия и Юго-Восточной Азия) и Rusnano Sistema SICAR (овместный с "Роснано") — успешно работают.

Ксения Шойгу развивает собственную инвесткомпанию "Кэпитал перформ" (Ксении принадлежат 59%). Компания владеет долями в трех компаниях, в том числе в MedPoint24, которая проводит медосмотры водителей такси в Москве и Московской области. С 2015 г. Ксения Шойгу занимается организацией спортивных проектов "Лиги героев".