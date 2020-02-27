На военном мемориальном кладбище прощаются с маршалом Язовым

В траурном зале Федерального военного мемориального кладбища в подмосковных Мытищах началось прощание с маршалом Дмитрием Язовым. На церемонии выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня мы прощаемся с Дмитрием Тимофеевичем Язовым, человеком, прошедшим путь от курсанта до министра обороны. Человеком, который все это время оставался предан своему делу, своей стране", – цитирует Шойгу ТАСС.

По словам министра, Язов вошел в историю России – "сегодня это можно с уверенностью сказать".

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов назвал Язова одним из выдающихся советских военачальников.

"Дмитрий Тимофеевич был разносторонне подготовленный и высокоэрудированный человек. Знал много стихов и сам писал стихи, написал много книг", – рассказал Герасимов.

О кончине Дмитрия Язова стало известно 25 февраля. Он умер после продолжительной болезни на 96-м году жизни.

Прошедший Великую Отечественную войну, Язов был последним министром обороны-фронтовиков. В 1990 году Язов он получил звание маршала Советского Союза – последний в истории.